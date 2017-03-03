Фонд «Сколково» и РВК создадут совместный проект

Фонд «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК) готовят совместный проект. Об этом в интервью Rambler News Service сообщил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

«Консолидации в формате объединения институтов развития в одно юридическое лицо на повестке дня нет. Обсуждается синхронизация деятельности. Может быть более тесное взаимодействие на договорном уровне», — заявил Дроздов.

В качестве примера он привел Фонд Бортника (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, — прим. «Ленты.ру»), с которым «Сколково» уже сотрудничает, представляя, например, менторскую поддержку или помощь в поиске персонала. «Фонду Бортника комфортнее: он понимает, что дает деньги профессиональной команде, которая выросла под предводительством наших менторов. Нам это хорошо, потому что наши возможности по грантовому финансированию меньше, чем у них. Поэтому мы фактически используем инструменты фонда для помощи компаниям», — пояснил топ-менеджер.

По его словам, совокупный объем средств совместного проекта «Сколково» и РВК составит шесть миллиардов рублей — будет создано три фонда по два миллиарда рублей каждый. Управляющей компанией формально станет Skolkovo Ventures, но специально под новые фонды будут наняты профессиональные команды, добавил Дроздов. «Менеджеры сами будут вкладывать свои средства — это дополнительно будет стимулировать к работе. Придет серьезный венчурный менеджмент со своими деньгами, хорошим бэкграундом и опытом управления», — подчеркнул он.

Говоря о сроках запуска совместного проекта с РВК, Дроздов отметил, что рассчитывает на II квартал текущего года.

Весной 2016 года СМИ сообщали, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Минэкономразвития проработать интеграцию фонда «Сколково» и РВК. Позднее исполняющий обязанности гендиректора РВК Евгений Кузнецов пояснял, что «интеграция РВК со "Сколково" — это продолжение процесса уточнения мандата РВК». Таким образом, РВК продолжит свою работу по развитию венчурного рынка, а «Сколково» станет принципиальным партнером компании.