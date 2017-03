Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles

Первая мужская коллекция Stella McCartney, именного бренда дизайнера Стеллы Маккартни, дочери участника группы The Beatles Пола Маккартни, эксклюзивно представлена в московском универмаге ЦУМ, сообщили «Ленте.ру» представители пресс-службы универмага в пятницу, 3 марта.

По словам Стеллы Маккартни, она вдохновлялась ранними фото своего отца и его коллег по группе. В линию вошли классические и повседневные вещи: однобортные и двубортные костюмы черного, чернильного и темно-зеленого цвета, брюки-карго, шорты, комбинезоны, свитеры «в елочку», футболки и бомберы с надписями («Nice One», «Your name`s not down but you are coming in» и другими), а также аксессуары.

Стелла Маккартни — британский дизайнер одежды. Окончила колледж искусств и дизайна святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design). Начала карьеру со стажировки у Кристиана Лакруа, после чего основала первый собственный бренд Stella, который вскоре закрылся. В 1997 году заняла должность креативного директора модного дома Chloe.

В 2001 году ушла из Chloe и занялась своей именной линией Stella McCartney. Также выпускает коллекции спортивной одежды и обуви совместно с adidas. В конце 2016 года Маккартни представила рекламный ролик своей новой коллекции, снятый в пустыне Невада.