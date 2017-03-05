Пенс потребовал от AP извинений за публикацию электронного адреса его жены

Вице-президент США Майк Пенс потребовал от агентства Associated Press принести извинения за то, что электронный адрес его супруги Карен в одной из публикаций оказался в открытом доступе.

«Когда мы попросили их удалить его, они отказались. AP должно извиниться перед моей женой», — написал Пенс на своей официальной странице в Twitter.

К сообщению Пенс приложил скан официального обращения за подписью своего советника Марка Паолетты на имя главы информагентства Гэри Прюитта. В нем говорится, что публикация 3 марта приватного электронного адреса Карен Пенс, который узнали миллионы человек, создала серьезные угрозы безопасности, и не было абсолютно никакой причины обнародовать этот адрес.

Несмотря на то, что пресс-секретарь вице-президента обратился как в бюро AP в Индианаполисе, так и в главный офис в столице, агентство до сих пор не пожелало внести изменения в текст публикации и исключить из него электронный адрес.

2 марта газета Indianapolis Star писала, что Пенс, занимая пост губернатора штата Индиана, использовал в рабочих целях личную электронную почту, которая летом была взломана.