AP согласилось убрать электронную почту жены Пенса из будущих публикаций

Информационное агентство Associated Press (AP) согласилось не размещать в будущих публикациях личный электронный адрес жены вице-президента США Майка Пенса. Об этом в субботу, 4 марта, заявила директор управления AP по связям со СМИ Лорен Истон.

«AP приняло решение убрать электронный адрес из всех последующих материалов после того, как узнало, что миссис Пенс до сих пор пользуется данным аккаунтом», — заверила Истон.

Вместе с тем она подчеркнула, что поднимает «важные вопросы открытости» информации, и материал, который стал причиной разбирательств, откорректирован не будет.

Ранее 4 марта Пенс потребовал от AP извиниться перед его женой Карен за то, что после размещения накануне в сети информационной заметки ее электронный адрес попал во всеобщий доступ, «нарушив тем самым ее частную жизнь и нашу безопасность», подчеркнул он..

Нынешний вице-президент США, будучи губернатором штата Индиана, вел служебную переписку через личный почтовый ящик и в 2016 году его якобы взломали хакеры.