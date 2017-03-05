Троллейбус сбил насмерть болельщика «Спартака» в Краснодаре

Троллейбус сбил насмерть болельщика московского «Спартака» в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС.

20-летний фанат перебегал дорогу возле стадиона, на котором прошел матч между местным «Краснодаром» и красно-белыми, и был сбит троллейбусом. Поклонник московского клуба прибыл на встречу из Ставрополя. Имя молодого человека не сообщается.

«Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 5 марта. Встреча завершилась со счетом 2:2. Забитым мячом в составе хозяев отметился нападающий Федор Смолов, на 73-й минуте реализовавший пенальти. Также защитник гостей Сердар Таски записал на свой счет автогол (15-я минута). Красно-белые ответили голами полузащитника Фернандо (третья минута) и форварда Луиса Адриано (54-я минута).