Свежий номер американского еженедельника New Yorker вышел с обложкой на русском языке и изображением президента России Владимира Путина, сообщается на официальном сайте издания.

— The New Yorker (@NewYorker) 05 марта 2017, 19:13

На обложке кириллицей написано «Нью-Йоркер». На переднем плане изображен Путин, который рассматривает через монокль летящую бабочку с головой президента США Дональда Трампа. Автор рисунка Бэрри Блитт в правом нижнем углу также подписан на русском языке.

Картинка является интерпретацией самой первой обложки New Yorker от 21 февраля 1925 года. Тогда художник Ри Ирвин изобразил джентльмена с моноклем, изучающего мотылька. Каждый год журнал так или иначе обыгрывает этот рисунок, как правило в феврале, ко дню рождения издания.

Внутри журнала помещена статья «Активные меры», озаглавленная также как «Путин, Трамп и новая холодная война», состоящая из нескольких частей, пишет РИА Новости. В первой журналисты устроили экскурс в историю противостояния СССР и США во время холодной войны. Отмечается, что акцент сделан на усилия советских спецслужб по проведению информационных кампаний против Вашингтона.

Во втором блоке собраны обвинения американских чиновников в том, что Москва виновна в кибератаках на штаб Демократической партии и вмешательстве в выборы президента. В Кремле не раз отмечали, что подобные упреки бездоказательны.