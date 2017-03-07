В России разработали тестеры для проверки качества бензина

Госкорпорация «Ростех» разработала портативные тестеры для оценки качества моторных топлив. Их сможет приобрести любой желающий. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Портативные тестеры разработаны на производственных мощностях входящего в корпорацию холдинга «Швабе» совместно с Институтом органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН.
Новинка способна определять характеристики бензина, керосина и дизельного топлива: показатель преломления, дисперсия, октановое и цетановое числа и другие. «Для проведения анализа одной пробы на наших приборах необходимо всего 3-5 капель топлива и около одной минуты. Такая оперативность обусловлена наличием в составе тестеров специальной идентификационной карты», — отметил замгендиректора «Швабе» Иван Ожгихин. Стоимость одного прибора составляет около 18 тысяч рублей.
Опытные образцы тестеров прошли заводские и государственные испытания, обязательную сертификацию и внесены в Государственный реестр средств измерений. В серийное производство их планируется запустить в третьем квартале 2017 года. Приборы будут поставляться в контролирующие организации, а также поступят в свободную продажу.