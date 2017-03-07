Домашний стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года по версии экспертов портала stadiumdb.com.

Лидером рейтинга стал «Лондон Стэдиум», на котором проводит свои матчи «Вэст Хэм». Вторую строчку эксперты отдали «Водафон-Арене», домашнему стадиону турецкого «Бешикташа».

При этом в голосовании болельщиков арена «Краснодара» стала второй, а победителем пользователи портала назвали «Водафон-Арену». Третье место занял стадион уругвайского «Пеньяроля» «Кампеон-дель-Сигло».

Стадион «Краснодар» открылся товарищеским матчем между сборными России и Коста-Рики 9 октября 2016 года. Вместимость арены, строительство которой началось в 2013 году, превысила 34 тысячи зрителей.