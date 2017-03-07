Задержанные на Шри-Ланке российские туристы покинули страну

Девять российских туристов, задержанных на Шри-Ланке, покинули страну и отправились на родину. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает в Facebook посольство России в азиатском государстве.

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Днем ранее стало известно, что группа россиян была освобождена из тюрьмы для нелегалов.

Информацию о задержании отдыхающих распространили в сети в начале марта. Сообщалось, что стражи порядка ворвались в лагерь серфингистов, где находились россияне, и отобрали у них паспорта.

Туристам также велели явиться в местное отделение миграционной полиции. После визита туда россиян отправили в тюрьму. Позже удалось выяснить, что части из них предъявили обвинения в нарушении правил пребывания в стране.