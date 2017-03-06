Все девять задержанных на Шри-Ланке россиян освобождены

Все девять россиян, задержанных на прошлой неделе на Шри-Ланке, освобождены и в ближайшие часы отправятся на родину. Об этом РИА Новости в понедельник, 6 марта, сообщили в посольстве России в Коломбо.

«Все ранее задержанные граждане России находятся на свободе. В настоящее время идет их оформление на рейс в РФ. Они вылетят в ночь на вторник», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник были отпущены трое из девяти россиян.

Группу из девяти российских туристов задержали 3 марта без объяснения причин. Полицейские ворвались в лагерь серфингистов и отобрали у них паспорта. После посещения офиса миграционной полиции молодых людей отправили в тюрьму для нелегалов. Позже стало известно, что они обвинялись в нарушении правил пребывания в стране.