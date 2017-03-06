Путешествия
 

На Шри-Ланке отпустили троих из девяти задержанных россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Трое из девяти задержанных граждан России освобождены на Шри-Ланке. Об этом в понедельник, 6 марта, РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Коломбо.

«Троих из них отпустили, чтобы они собрали вещи на всех людей. Они готовятся отправиться в аэропорт, все будут находиться в аэропорту уже вечером около 22:00 [19:30 мск]», — рассказал собеседник агентства.

В дипмиссии уточнили, что в ночь на вторник все задержанные 3 марта на острове россияне покинут страну.

Группу из девяти туристов из России задержали на Шри-Ланке 3 марта без объяснения причин. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали у них паспорта. После посещения офиса миграционной полиции молодых людей отправили в тюрьму для нелегалов. Позже стало известно, что туристы обвинялись в нарушении правил пребывания в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В посольстве рассказали о сроках освобождения задержанных на Шри-Ланке россиян
Посольство объяснило причины задержания россиян на Шри-Ланке
В сети сообщили о задержании восьми россиян на Шри-Ланке без объяснения причин
Последние новости
Песков прокомментировал отмену приговора Чудновец
Тбилиси назвал невозможным открытие центров ЕС для беженцев в Грузии
Абхазия резко сократила поставки мимозы в Россию
Актер из «Гарольда и Кумара» присел на диван в позе советницы Трампа
Двери нижегородского штаба Навального залили монтажной пеной
Замглавы УФСИН по Петербургу заподозрили в покушении на коллегу
Раскрыты размеры экрана нового iPhone
Путешествия
Путешествия
 — 
00:12 Сегодня
Посетители на территории Псковского Кремля

Дорога на Северо-Запад

Что посмотреть и где побывать в Псковской области
16:54 2 марта 2017

В Москве открыли выставку российского фотографа и немецкого режиссера о Камчатке

13:28 Сегодня

Во Франции за день отменят 300 авиарейсов

11:02 21 февраля 2017

Немецкие журналисты назвали плюсы отдыха на курорте «Роза Хутор»

Путешествия
 — 
00:06 4 марта 2017
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качельки

Самый трудный день

Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
12:30 Сегодня

Кормившую рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на 28 долларов

11:19 Сегодня

Turkish Airlines запустит два новых рейса в Россию

17:33 16 февраля 2017

Объехавшего весь мир велопутешественника оставили без велосипеда

Путешествия
 — 
00:09 9 февраля 2017

Дождаться посадки

Шесть самых длинных в мире авиамаршрутов
12:12 Сегодня

Назван лучший город мира для знакомств

09:57 Сегодня

Индийский лайнер прервал полет из-за вони из туалета

13:56 25 мая 2016

Москва направила Египту новые требования по авиабезопасности

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
Названа причина гибели строителей в тоннеле в Новой Москве
Уволенному из-за скандала с дорогами мэру Тамбова нашли замену
Ваше кирибачество
Будут ли российские самодержцы править в тропиках
Поезд сбил трех человек в Татарстане
Двери нижегородского штаба Навального залили монтажной пеной
Все материалы
Мир
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Ахмадинежад завел себе Twitter
Жюппе отказался баллотироваться в президенты Франции вместо Фийона
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
В азербайджанской Губе арестовали членов радикальной религиозной секты
Тбилиси назвал невозможным открытие центров ЕС для беженцев в Грузии
Из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточена Донецкая фильтровальная станция
Отстраненный от должности главный налоговик Украины отказался покинуть суд
МВД Латвии предложило лишить выпускников школ стимула заниматься проституцией
Военно-морские силы Украины атаковали позиции ополчения на берегу Азовского моря
Все материалы
Финансы
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
У края пропасти
Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
ЦБ ужесточит требования к хранению банковской информации
ЦБ оценил дыру в капитале Татфондбанка почти в 100 миллиардов рублей
Глава ОПЕК отказался обсуждать продление ограничений по добыче нефти
Все материалы
Бизнес
Истина в цене
Приведет ли укрепление рубля к удешевлению товаров
IDS Borjomi Russia приобрела «Чистую воду»
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
PSA Group купит Opel и Vauxhall у американской General Motors
Представители корпорации МСП встретились с предпринимателями Тульской области
«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей
Новак рассказал о позиции Еврокомиссии по газопроводу OPAL
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Статистическая грешность
Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
Адвокат заявил о готовности Вороненкова встретиться со следователями в Киеве
В Генпрокуратуре прокомментировали отмену приговора воспитательнице Чудновец
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Отставной американский генерал отметил превосходство танка «Армата»
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Раскрыты размеры экрана нового iPhone
Политическую принадлежность связали с подходом к проблеме ожирения
Назван способ сделать толпу людей умнее
Онищенко назвал вейпы угрозой национальной безопасности России
Все материалы
Спорт
Кит Терман и Дэнни ГарсияРазборки в Бруклине
Как Терман выиграл самый яркий бой года, а Хэй заплатил за самоуверенность
Неизвестные сожгли машину Мэйуэзера в Бирмингеме
Нурмагомедов извинился за срыв боя с Фергюсоном
Тренер сборной приравнял биатлон без России к футболу без Бразилии
Россиянин Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ
Итальянский нападающий оформил хет-трик за восемь минут в матче Серии А
Троллейбус сбил насмерть болельщика «Спартака» в Краснодаре
Все материалы
Культура
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Сергей Гандлевский: Как, что, кто…
О стиле в жизни и литературе
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Дима Билан сообщил о проблемах со здоровьем
Лидера «Коррозии металла» освободили из черногорской тюрьмы
Путин станет героем финского мультфильма о тореадорах
Райан Рейнольдс опубликовал трейлер продолжения «Дэдпула»
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Дорого и развратно
Зачем люди следят за красивой жизнью Хача и удачно вышедшей замуж танцовщицы
AP согласилось убрать электронную почту жены Пенса из будущих публикаций
Кабельные операторы объявили об угрозе отключения каналов из-за «закона Яровой»
В «Вечернем Урганте» показали пародию на «Ла-ла Ленд»
New Yorker вышел с обложкой на русском языке
Все материалы
Ценности
Ниточки-иголочки
Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
Hermes представил в Москве украшения для «гламурных панков»
Российские дизайнеры дополнили коллекцию кед «Два мяча»
Bentley показал новую серию Mulsanne
Клиентам ЦУМа представили мужскую одежду в стиле The Beatles
Лучшие подарки к 8 Марта
Audi объявил старт продаж самого мощного TT
Все материалы
Путешествия
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Развалины лагеря «Сопка» и те самые качелькиСамый трудный день
Продолжение рассказа о путешествии по Колымской трассе
Во Франции за день отменят 300 авиарейсов
На Шри-Ланке отпустили троих из девяти задержанных россиян
Кормившую рыб в Таиланде россиянку оштрафовали на 28 долларов
Turkish Airlines запустит два новых рейса в Россию
Назван лучший город мира для знакомств
Все материалы
Из жизни
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
«Я буду свободен»
Эвтаназия диджея из Италии вновь подняла вопрос добровольного ухода из жизни
Натали Портман родила дочь
В Варшаве задержан запускавший дрон над президентским дворцом иностранец
Европейцы предпочли электроодеяла партнерам
Все материалы
Моторшоу в Петербурге 100 лет назад
Отправляемся на автосалон начала прошлого века: премьеры, чудеса и технологии
Советские машины для подземелий
Машины, которые всю жизнь проводили под землей
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
Mercedes-Benz показал профиль конкурента Porsche Panamera
Opel стал французским
Компания Bugatti продала половину «Широнов»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы