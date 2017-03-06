На Шри-Ланке отпустили троих из девяти задержанных россиян

Трое из девяти задержанных граждан России освобождены на Шри-Ланке. Об этом в понедельник, 6 марта, РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Коломбо.

«Троих из них отпустили, чтобы они собрали вещи на всех людей. Они готовятся отправиться в аэропорт, все будут находиться в аэропорту уже вечером около 22:00 [19:30 мск]», — рассказал собеседник агентства.

В дипмиссии уточнили, что в ночь на вторник все задержанные 3 марта на острове россияне покинут страну.

Группу из девяти туристов из России задержали на Шри-Ланке 3 марта без объяснения причин. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали у них паспорта. После посещения офиса миграционной полиции молодых людей отправили в тюрьму для нелегалов. Позже стало известно, что туристы обвинялись в нарушении правил пребывания в стране.

