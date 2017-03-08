В США арестован украинец за незаконный экспорт ночных прицелов и тепловизоров

В США во вторник, 7 марта, был арестован гражданин Украины по обвинению в незаконном вывозе технологий, применяемых в военной технике. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Владимир Недовиз имел вид на жительство в Соединенных Штатах. Как утверждает следствие, обвиняемый вступил в сговор с иными лицами, находящимися как на Украине, так и в США, с целью покупки у американских компаний товаров, подлежащих контролю, и экспорта его на Украину.

Устройства, которые приобретались злоумышленниками в США, — самые высокотехнологичные прицелы ночного видения и тепловизоры. В Соединенных Штатах это оборудование продается силовым структурам.

При этом участники схемы в нарушение закона не получали лицензию на эту деятельность.

С целью скрыть факт противоправной деятельности они выдавали себя перед поставщиками за граждан США. Подозреваемый и его сообщники также наняли для реализации схемы экспорта товаров через различные экспедиторские компании других граждан США. В документы вписывались ложные данные отправителей.

Обвинение против Недовиза выдвинула прокуратура Нью-Йорка.