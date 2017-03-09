В Госдуме указали на неоправданность попыток США влиять на контакты России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков раскритиковал попытки США диктовать России, с какими государственными деятелями ей контактировать. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 9 марта.

«Что касается России, то попытка диктовать, кому с кем из государственных деятелей контактировать, а кому нет, выглядит не очень оправданно», — сказал Новиков, комментируя обеспокоенность Пентагона контактами российской стороны с ливийскими политиками и военными.

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Он добавил, что США могут пытаться диктовать свои условия ливийским политикам, однако независимое государство вправе самостоятельно решать принимать их или нет.

9 марта в министерстве обороны США выразили обеспокоенность контактами ливийских политиков и военных с российской стороной в последнее время. Ранее министр обороны Британии Майкл Фэллон заявил, что Запад не устраивают контакты Москвы с Ливией, уточняет агентство.