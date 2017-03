Китайские СМИ поверили в обмотанные фольгой смартфоны в Белом доме

Ряд китайских СМИ восприняли всерьез сатирическую статью в журнале The New Yorker и сообщили о том, что президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам обернуть в фольгу все смартфоны в Белом доме. Об этом сообщает The New York Times.

Колонка в американском журнале была написана комиком Энди Боровицом (Andy Borowitz) и носила явный сатирический характер. Тем не менее бизнес-журнал Caijing и новостное издание Sina восприняли шутливый материал всерьез и выпустили тексты с заголовками «Трамп перевернул вверх дном весь Белый дом в поисках следов Обамы».

В китайской социальной сети Weibo пользователи критично отнеслись к публикациям и, в отличие от СМИ, уловили сатирический характер колонки комика. Некоторые отметили, что «из-за госцензуры журналисты перестали понимать шутки».

В 2012 году в китайских СМИ произошла похожая ситуация. Портал The Onion в шутку сообщил о выдуманном рейтинге, в котором глава КНДР Ким Чен Ын стал «самым сексуальным человеком года», а СМИ Китая опубликовали на эту тему материалы и галереи с фотографиями северокорейского лидера.