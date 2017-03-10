Центробанк объяснил риск падения потребительских цен в России

Банку России будет трудно поддерживать инфляцию существенно ниже текущей цели в четыре процента, рассказал kp.ru глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. По его словам, это может привести к снижению потребительских цен в стране, которое грозит стагнацией в экономике.

«У нас в потребительской корзине высока доля товаров, цены на которые могут сильно колебаться, — отметил он. — Так что при инфляции существенно ниже четырех процентов мы рискуем перелететь в дефляцию, что тоже плохо».

Хотя снижение цен и кажется более приятной перспективой, чем их рост, в этом есть опасность, указал Дмитриев. «Представьте: вы знаете, что товар, который вы хотите купить, завтра будет дешевле. Что сделаете в таком случае? Наверное, отложите приобретение на потом. И так поступят многие», — сказал он.

Представитель ЦБ отметил, что «в итоге спрос снизится, а потом возникнет так называемая дефляционная спираль». «Все будут ждать, когда все еще больше подешевеет, спрос и производство упадут, инвестиций не будет, развитие экономики остановится. И вот кризис», — сказал он.

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В этой связи регулятор стремится выдержать небольшую стабильную инфляцию, около четырех процентов в год. По словам Дмитриева, цель по инфляции Центробанк устанавливал с учетом особенностей экономики страны, в частности нехватки конкуренции и не очень хорошего развития рынков.

Говоря о перспективах снижения ключевой ставки Банка России, Дмитриев отметил, что она будет снижаться, но постепенно. Когда инфляция опустится до 4 процентов и прочно закрепится на этом уровне, ставка может быть 6,5-7 процентов.

В конце февраля глава правительства Дмитрий Медведев назвал замедление инфляции в России до четырех процентов в 2017 году «вполне реальной задачей».

3 февраля совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов. В сообщении регулятора отмечалось, что инфляция замедлится до целевого уровня четыре процента к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем.