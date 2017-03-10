Юрист призвал НОК США наказать Федерацию гимнастики страны за врача-педофила

Юрист Джон Мэнли призвал Национальный олимпийский комитет (НОК) США лишить аккредитации Федерацию гимнастики страны в связи с сексуальным скандалом, разгоревшимся в организации. Об этом сообщает Associated Press.

«Федерация гимнастики США не внушает доверия в вопросе защиты детей. Она должна быть привлечена к ответственности и реорганизована», — заявил Мэнли, добавив, что ее президент Стив Пенни должен покинуть свой пост.

Юрист представляет интересы более 70 девочек и женщин, ставших жертвами насилия со стороны бывшего врача сборных США по гимнастике Лоуренса Нассара.

53-летний медик был арестован в декабре 2016-го в рамках федерального расследования о распространении детской порнографии. Он обвиняется в растлении и изнасилованиях десятков пациенток в период с 1996 по 2015 год.

