Москва сообщила об отсутствии агремана для нового посла США

Американские власти пока не сообщали в Москву о назначении нового посла. Об этом, по данным «Интерфакс», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре нового главы диппредставительства, Ушаков объяснил: «Не было обращения, в том числе за агреманом».

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8 марта газета Politico сообщила, что Трамп предложил должность посла в России главе Антлантического совета, бывшему губернатору штата Юта Джону Хантсману. Политик пока не дал официальный ответ.

Хантсман является членом Республиканской партии. С 2005 по 2009 год занимал должность губернатора Юты. С 2009 по 2011-й служил послом США в КНР. С 1986 по 1989 год он работал в отцовской химической компании Huntsman Pacific Chemical Corp.