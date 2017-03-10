Определено оптимальное время для загара

Испанские ученые определили оптимальные время и продолжительность принятия солнечных ванн. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment, кратко о нем сообщает испанская государственная Служба научных новостей и информации.

Главным критерием для оценки ученые выбрали получение оптимальной дозы витамина D, который синтезируется в коже человека под действием дневного света.

В январе на солнце рекомендуется находиться около 130 минут, при этом должно быть открыто не менее десяти процентов поверхности тела. В апреле и июле достаточно десяти минут, но примерно четверть тела должна быть открыта. В октябре на солнце нужно находиться полчаса. Данные рекомендации верны для южных умеренных широт.

На северных средних широтах на солнце зимой следует находиться дольше. Радиации, которая вырабатывается в 10:00, достаточно, чтобы за 9,7 часа удовлетворить потребности организма в витамине D. Под действием излучения, производимого в 16:00, нужно находиться в течение 5,7 часа. В обоих случаях должно быть открыто минимум десять процентов тела.

С другой стороны, весной и летом около десяти минут пребывания на солнце, начиная с 13:00, и примерно 20 минут в период с 15:00 до 17:00, будет достаточно для удовлетворения суточной потребности в витамине D. Открыто для солнечной радиации при этом должно быть не менее четверти поверхности тела.

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К своим выводам ученые пришли, проанализировав параметры солнечного излучения в течение одного месяца каждого из сезонов в период с 2003 по 2010 годы.

Данные выводы справедливы для людей с третьим типом кожи (у них темные волосы, серые или карие глаза, обычно смуглая кожа и отсутствие веснушек), именно к ним относится большинство проживающих в Испании. Людям с более светлой кожей из-за риска получения ожогов нужно меньше находиться на солнце. Это означает, что посредством естественных источников света они скорее всего не получают достаточно витамина D.

Также авторы отмечают, что выработка витамина D у взрослых среднего возраста составляет 66 процентов от таковой у детей. Специалисты предлагают компенсировать возможный недостаток биологически активного вещества приемом пищевых добавок.