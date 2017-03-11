Тренер «Тоттенхэма» запретил жене ходить на матчи из-за нежелания проигрывать

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино запретил своей жене посещать матчи команды из-за нежелания проигрывать. Об этом специалист рассказал порталу Goal.com.

«В течение последних нескольких недель она не приходила на "Уайт Харт Лейн" (домашний стадион "Тоттенхэма" — прим. "Ленты.ру"), поэтому я сказал, что ей лучше оставаться дома, пока мы продолжаем выигрывать», — рассказал Почеттино перед матчем 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуолом».

В последних двух играх в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» одержал домашние победы над «Сток Сити» (4:0) и «Эвертоном» (3:2). Встреча с «Миллуолом» также пройдет на стадионе «Уайт Харт Лейн» 12 марта.

Лондонцы были соперником московского ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды выступали в квартете Е, и дважды «Тоттенхэм» оказался сильнее. Первая встреча завершилась со счетом 1:0, вторая — 3:1. В результате команда Почеттино заняла третье место, россияне расположились на четвертой строчке.