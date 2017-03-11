Саркози поругался с фанатами «Барселоны» во время ответного матча с ПСЖ

Бывший президент Франции Николя Саркози поругался с фанатами каталонской «Барселоны» во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с парижским «Пари Сен-Жермен» (6:1). Об этом сообщает Catalunya Radio.

Саркози, поддерживавший ПСЖ в этой встрече, начал скандировать «Hala Madrid» (слова поддержки в адрес главного соперника «Барселоны» — мадридского «Реала») после гола нападающего парижан Эдинсона Кавани. Услышавшие слова бывшего президента Франции, болельщики хозяев поля пришли в ярость. Охрана увела Саркози с его места.

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Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ прошла 9 марта в Испании и завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В первом матче парижане на своем поле разгромили соперника со счетом 4:0. Таким образом, каталонский клуб впервые в истории турнира сумел отыграть разницу в четыре мяча.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.