Первый канал объяснил выбор Самойловой для участия в «Евровидении»

В пресс-службе Первого канала объяснили, почему в качестве представителя от России на «Евровидение-2017» поедет Юлия Самойлова. Выбор ее кандидатуры никак не связан с ситуацией в проекте «Минута славы», заверила журналистов руководитель пресс-службы телеканала Лариса Крымова. Такую позицию она изложила в закрытой группе для представителей прессы в Facebook.

«Выбор Юлии Самойловой никак не связан с ситуацией в проекте "Минута славы", и уж тем более циничной выглядит попытка представить конфликт в "Минуте славы" как подготовку к объявлению участника "Евровидения"», — заявила представитель канала.

В пресс-службе подчеркнули, что Самойлова выбрана исключительно «потому, что она талантливая певица, исполняющая хорошую песню». «Это единственная причина, и она полностью соответствует целям и задачам международного конкурса, в котором Россия участвует много лет», — подчеркнули на канале.

После объявления о том, что певица в инвалидном кресле представит Россию на «Евровидении», в соцсетях предположили, что таким образом Первый канал, занимавшийся отбором конкурсантов, пытается «замять» скандал с инвалидом, произошедший на «Минуте славы».

В начале месяца Владимир Познер и Рената Литвинова, находящиеся в жюри «Минуты славы», восхитились выступлением танцора-инвалида Евгения Смирнова, однако отметили, что он использовал запрещенный прием. Литвинова в свою очередь посоветовала Смирнову «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности. Позже жюри извинилось перед участником шоу, заверив, что на проекте нет никаких ограничений.