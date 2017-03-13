Телеканал сообщил о лишившемся пальца президенте ЦСКА Гинере

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер лишился пальца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бизнесмен был замечен с наложенной повязкой во время подписания контракта о сотрудничестве с «Внешэкономбанком». По предварительным данным, президенту ЦСКА ампутировали палец руки.

28 февраля стадиону ЦСКА было присвоено название «ВЭБ-Арена». Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи Гинером и председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым. Стадион вмещает 30 тысяч зрителей.

56-летний бизнесмен руководит армейским клубом с 2001 года. За это время команда шесть раз становилась чемпионом России, а в 2005 году выиграла Кубок УЕФА впервые в истории отечественного футбола.