Футбольный стадион «Арена ЦСКА» сменил название

Стадиону московского футбольного клуба ЦСКА присвоено название «ВЭБ-Арена». Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи президентом армейской команды Евгением Гинером и председателем «Внешэкономбанка» Сергеем Горьковым. Об этом сообщает ТАСС.

О финансовых условиях сделки не сообщается. По словам Горькова, строительство стадиона продвигалось не без проблем.

«Для нас это важный проект. Начался он в 2012 году и закончился в прошлом. Мы сталкивались с проблемами, но стадион стал примером реализации идей. Мы всегда с Евгением Гинером находили решения, даже когда в том году не было денег на финансирование проекта», — заявил глава «Внешэкономбанка».

Стадион, вмещающий 30 тысяч зрителей, был введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. С момента открытия сооружение носило название «Арена ЦСКА».