МИД России выразил сожаление из-за продления санкций ЕС

Москва сожалеет из-за продления санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, соответствующее сообщение размещено на сайте МИД.

Материалы по теме «Мы послали России сигнал, что очень недовольны» Немецкий дипломат о санкциях и взаимоотношениях Москвы и НАТО

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на решение Совета ЕС продлить ограничительные меры в отношении граждан России и Украины из-за отсутствия прогресса на Донбассе, Захарова отметила: «Решение Совета ЕС вызывает сожаление. Ситуация с выполнением Минских соглашений действительно менялась мало из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам».

Дипломат также заявила, что ответные российские санкции продолжат действовать, но заметила, что это вынужденная мера.

Санкции ЕС против России были продлены в понедельник, 13 марта. Ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества фигурантов черного списка, пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября. В настоящее время в перечне значатся 150 физических лиц (это некоторые российские политики, военные чиновники, бизнесмены, представители ДНР и ЛНР), а также 37 организаций. Впервые санкции против них были введены в марте 2014 года.

