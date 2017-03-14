Путин оценил работу прокуроров на выборах 2016 года

Президент России Владимир Путин отметил работу прокуроров во время проведения избирательной кампании 2016 года. Слова главы государства во вторник, 14 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Хотел бы отметить вашу работу в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную думу седьмого созыва, местные, региональные органы власти», — сказал Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

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Он добавил, что представители надзорных органов своевременно реагировали на нарушения избирательного законодательства и эффективно работали в рамках своей компетенции. По данным главы государства, всего за период выборов в целях устранения нарушений прокурорами было внесено 590 представлений.

В сентябре прошлого года Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что ответственность за нарушение российского законодательства, в том числе избирательного, касается руководителей любого уровня.

Выборы в нижнюю палату федерального парламента и несколько десятков региональных заксобраний прошли 18 сентября.

