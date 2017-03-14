Британцы высмеяли стереотипы о переживших насилие женщинах

Видео: BBC Comedy / Facebook

Комедийная актриса Трейси Ульман (Tracey Ullman) в эфире юмористического шоу на британском телеканале «Би-би-си» показала, как стереотипные вопросы, которые адресуют пережившим насилие женщинам, смехотворно звучат в адрес мужчин. На это обратило внимание издание Mashable.

Видео со скетчем было опубликовано в Facebook и собрал более 17 миллионов просмотров.

В ролике мужчина рассказывает о том, как на него напали с ножом, но собеседников интересует только то, как был одет пострадавший и как он себя вел. Задававшие вопросы женщины начали рассуждать о том, что, вероятно, поведение мужчины и его внешний вид стали причиной нападения.

«Может, вы запутали нападавшего, посылая ложные сигналы? Шли мимо в красивом костюме, а затем, как только на вас напали, вдруг заявили, что не хотите, чтобы вас ограбили?» — с издевкой спросили пострадавшего.

Также мужчину в ролике пытались пристыдить тем, что, возможно, во время инцидента он был нетрезв.