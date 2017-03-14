Вьетнамский бизнес вложит 1,7 миллиарда долларов в российских коров

Вьетнамская компания TH True Milk намерена инвестировать в молочное животноводство, а также выращивание фруктовых и лекарственных растений на Дальнем Востоке. Об этом рассказала президент компании Тхай Хыонг по итогам встречи с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым, передает корреспондент «Ленты.ру».

Предпринимательница уточнила, что молочное животноводство является приоритетным направлением в данном проекте. Произведенная в России продукция, по словам Хыонг, может экспортироваться в Японию и Китай, где наблюдается дефицит экологически чистых продуктов.

В настоящее время вьетнамский агрохолдинг уже реализует два проекта — в Калужской области и Подмосковье по разведению коров и выпуску молочной продукции.

«Общий объем проектов в России, которые наш холдинг планирует, составляет около 2,7 миллиарда долларов. Из них уже вложено около миллиарда», — сказала глава TH True Milk.

TH Group — диверсифицированная инвестиционная компания, работающая в сфере сельского хозяйства, добычи древесины, майнинга, здравоохранения. Крупнейший поставщик молочных продуктов Вьетнама. Владеет брендом True MILK.