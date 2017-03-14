Мир
 

СМИ узнали о планах Белого дома вдвое сократить финансирование программ ООН

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Белый дом собирается вдвое уменьшить финансирование программ ООН. Об этом в понедельник, 13 марта, пишет газета Foreign Policy со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Госдепартамент получил распоряжение урезать ассигнования миротворческих операций, Детского фонда (ЮНИСЕФ) и Программы развития организации. Также бюджетные сокращения могут коснуться Всемирной продовольственной программы и программы по беженцам. В ООН опасаются, что Вашингтон полностью откажется выделять средства Фонду в области народонаселения и Рамочной Конвенции об изменении климата.

Издание объясняет, что данные шаги вызваны планами Белого дома увеличить оборонные расходы на 54 миллиарда долларов, прочие бюджетные траты должны быть сокращены на эту сумму.

Также отмечается, что в случае отказа финансировать программы ООН США рискуют потерять право голоса на Генеральной Ассамблее всемирной организации.

4 марта директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни заявил в эфире Fox News о намерениях США значительно сократить помощь другим странам, чтобы обеспечить увеличения расходов на оборону на 54 миллиарда долларов.

27 февраля стало известно о намерениях администрации США по увеличению расходов на военные нужды на данную сумму. Сообщалось также, что сделать это предполагается в первую очередь за счет сокращения программ международной помощи. Снижение финансирования может коснуться Госдепартамента США и Агентства по охране окружающей среды.

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