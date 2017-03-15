Сибирское кафе оштрафовали на миллион за взятку конфетами и алкоголем

В Новокузнецке (Кемеровская область) кафе «Ниджат» оштрафовали на один миллион рублей за предложение приставу взятки в размере пяти тысяч рублей, а также конфет и алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре 2016 года кафе было опечатано на 90 суток решением одного из городских судов, его деятельность была приостановлена. На следующий день к сотруднику Федеральной службы судебных приставов (ФССП) обратился представитель заведения и предложил закрыть глаза на то, что кафе продолжит работу, за определенный подарок.

«Пристав отказалась и предупредила, что такие действия незаконны, но на следующий день он [представитель юрлица] принес пакет с конфетами и алкоголем и предложил еще пять тысяч рублей за возобновление деятельности кафе», — отмечают в прокуратуре.

Мужчина обвиняется по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Также прокуратура Заводского района Новокузнецка возбудила дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в отношении ООО «Ниджат». По этому делу судья назначил владельцам кафе штраф в размере одного миллиона рублей.

В мае 2016 года в Калужской области специалист комитета ветеринарии при областном правительстве был осужден за получение взятки в виде 33 тысяч рублей наличными, а также двух мешков сухого корма для котов марки «Вискас» стоимостью 1,4 тысячи рублей, бутылки коньяка и коробки конфет общей стоимостью около 790 рублей.

