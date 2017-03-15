Радикалы сообщили об обстреле полицией восстановленного редута в Константиновке

Участники торговой блокады Донбасса рассказали о восстановлении блокпоста около Константиновки для контроля за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о запрете на перемещение грузов в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом в среду, 15 марта, говорится на странице активистов в Facebook.

«Штаб блокады сообщает о возобновлении работы редута "16 добровольческого батальона" по трассе Ясиноватая — Константиновка. Редут будет контролировать выполнение решения СНБО о полной блокаде», — говорится в сообщении. Позже сторонники блокады заявили, что по новому укреплению полицией был открыт огонь.

Ранее в среду СНБО Украины утвердил временное полное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса с 13 часов (14:00 мск) 15 марта. Секретарь Совбеза Александр Турчинов сообщил, что эта мера будет действовать до реализации определенных пунктов минских соглашений (прекращение огня и отвод тяжелого вооружения — прим. «Ленты.ру»), а также до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, находящихся на территории ДНР и ЛНР.

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13 марта депутат Верховной Рады, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко призвал проукраински настроенных жителей Краматорска, Бахмута, Константиновки (города на подконтрольной Киеву территории Донбасса) собраться у отделения полиции в Константиновке. По его словам, именно там находились задержанные активисты блокады.

В тот же день блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец был захвачен сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа министерства внутренних дел (КОРД). Более 40 активистов были задержаны.

Торговая блокада Донбасса ведется украинскими националистами с конца января при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Из-за прекращения поставок топлива Киеву пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.