Главный редактор RT рассказала о зарплатах ниже рынка и рекламе Vanish

Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik в интервью Rambler News Service рассказала об условиях работы журналистов и потере рекламодателей.

В ответ на вопрос об условиях оплаты труда для работающих в RT иностранных журналистов Симоньян подчеркнула, что зарплаты на канале в среднем ниже рыночных. «Вы же прекрасно себе представляете, сколько получают ведущие и корреспонденты в Америке — это запредельные деньги. У нас не хватит бюджета на это», — отметила она.

Симоньян также подчеркнула, что работающие в RT люди обладают активной гражданской и жизненной позицией. «Они делают это не потому, что просто искали работу: в этом случае лучше поработать где-то поспокойнее. Они это делают, потому что они в это верят», — считает главред телеканала.

При этом многие сотрудники и спикеры RT подвергаются травле в СМИ и соцсетях, а рекламодатели отказываются от сотрудничества с каналом. «В Британии газета The Sunday Times около месяца назад просто обзвонила наших рекламодателей фактически с претензией: "Как вам не стыдно". В результате от размещения рекламы на RT отказались такие бренды, как Max Factor, Gaviscon, Strepsils, Vanish, а также компания Coral», — подытожила Симоньян.