Глава FIS сравнил возможное отстранение россиян от ОИ-2018 с холокостом

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер поддержал выступление россиян, не уличенных в применении допинга, в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев. И все евреи были убиты», — заявил Каспер.

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В нынешнем году несколько иностранных чиновников и тренеров призывали отстранить сборную России от Игр-2018. Среди них Глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти и бывший тренер российской женской команды по биатлону Вольфганг Пихлер.

С именем нацистского лидера Адольфа Гитлера связан холокост — массовое уничтожение европейских евреев в годы Второй мировой войны.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.