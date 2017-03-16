Хирург заявил о вечной связи Крыма с двумя Владимирами

Полуостров Крым навечно будет связан с именами крестителя Древней Руси Владимира и президента России Владимира Путина, считает глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург). Об этом он заявил в интервью НСН.

По его мнению, в день присоединения полуострова к России материализовались мысли тысячи людей, и страна обрела колыбель православия. «Навеки это время будет связано с именем Владимир. Один Русь крестил, другой ее спас от унижения и растерзания», — уверен байкер.

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По итогам состоявшегося весной 2014 года референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. В четверг, 16 марта 2017-го, в стране отмечается третья годовщина этого события. В одном из крупнейших городов Крыма Симферополе в праздничном шествии по этому поводу приняли участие более пяти тысяч человек.

Князь Владимир принял крещение в 988 году в Корсуни (нынешняя территория Симферополя) от местного епископа, после чего совершил церемонию бракосочетания с сестрой византийского императора Василия II Анной.