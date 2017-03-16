Канадский журнал назвал россиянина Капризова самым перспективным хоккеистом мира

Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Кирилл Капризов назван самым перспективным хоккеистом мира по версии канадского журнала The Hockey News. Об этом сообщается на сайте издания.

Помимо россиянина в топ-5 рейтинга также вошли канадец Филипп Майерс («Филадельфия Флайерс»), американец Джордан Гринуэй («Миннесота Уайлд»), а также канадцы Томас Чабот («Оттава Сенаторс») и Брэндон Монто («Анахайм Дакс»).

В текущем сезоне Капризов провел 54 матча за «Салават Юлаев» в Континентальной хоккейной лиге, в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативные передачи.

На молодежном чемпионате мира 2017 года в Канаде россиянин стал лучшим снайпером и бомбардиром, был признан лучшим нападающим турнира, а также вошел в символическую сборную первенства. На драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году Капризов был выбран «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.