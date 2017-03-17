Главный налоговик Украины рассказал о своем излечении в СИЗО

Отстраненный от должности руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров заявил, что излечился в СИЗО. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает телеканал NewsOne.

«Чувствую себя немного лучше, на выходных поеду в больницу, чтобы меня обследовали. СИЗО с одной стороны лечит — было время отдохнуть, почитать материалы. Думаю, врачи смогут привести меня в нормальное физическое состояние», — сказал Насиров.

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Насиров был освобожден 16 марта из-под ареста после того, как его жена внесла залог в размере 100 миллионов гривен (более 3,7 миллиона долларов).

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, используя служебное положение, он в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко предоставлял нескольким предприятиям налоговые рассрочки и таким образом похитил более двух миллиардов гривен (70 миллионов долларов) государственных денег.

В начале марта Насиров был отстранен от должности на время расследования, после чего при попытке задержания он был госпитализирован с инфарктом.