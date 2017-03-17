Порошенко назвал успех Рютте на выборах в Нидерландах победой над популизмом

Президент Украины Петр Порошенко направил поздравления премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, чья партия получила на парламентских выборах первое место.

«Поздравляю премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с победой на парламентских выборах. Пример для всех демократий, как победить популизм», — написал украинский лидер в своем Twitter.

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Предыдущее публичное обращение Порошенко к Рютте с благодарностью за поддержку им Киева было посвящено состоявшейся 23 февраля ратификации нижней палатой парламента Нидерландов Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

«За» тогда выступило большинство депутатов, несмотря на результаты состоявшегося 6 апреля 2016 года референдума, по итогам которого 61 процент участников голосования высказался против ратификации.

По предварительным данным экзитполов, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) получила 31 из 150 мест в парламенте. Вторую строчку делят три партии — ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66». Эти политические организации получают по 19 депутатских мест.