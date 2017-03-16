Косачев оценил результаты парламентских выборов в Нидерландах

Парламентские выборы в Нидерландах, на которых победила Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министра страны Марка Рютте, в целом продемонстрировали неустойчивость политической ситуации в Европе. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в четверг, 16 марта.

По его мнению, сенсации на выборах не произошло, однако прорыв правых в лидеры был вполне реальным. «Благополучные и стабильные Нидерланды, тем не менее напугавшие всю Европу возможным успехом "Партии свободы", в этом смысле — символ брожения умов и сохраняющегося раздрая в европейской политике. Европу продолжает штормить», — считает российский сенатор.

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Косачев отметил, что западные страны оказались неприспособленными «к настоящим угрозам с Востока реального, а не виртуального». «И от результатов голосования в отдельно взятой европейской стране эти вызовы не становятся меньше, а проблемы никуда не уходят», — резюмировал парламентарий.

Reuters со ссылкой на данные экзитполов сообщало, что НПСД получила 31 из 150 мест в парламенте. Второе место делят три партии: ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66». Эти политические организации набрали по 19 голосов.

Рютте, оценивая результаты выборов, заявил, что «голландцы сказали "нет" неправильному популизму».

11 марта между Анкарой и Амстердамом разразился дипломатический конфликт. Нидерланды отказалась принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, собиравшийся выступить на митинге турецкой общины в голландском Роттердаме. Кроме того, из страны была выслана министр Турции по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Сайян Кайя. Это спровоцировало массовые беспорядки в Роттердаме, на подавление которых был брошен спецназ.

По предвыборным опросам, проведенным осенью 2016 года, ультраправые удерживали первое место и таким образом имели возможность сформировать самую большую фракцию в нидерландском парламенте. Однако позже уступили консерваторам.