Астрономы показали ролик с гигантской космической спиралью

Видео: European Southern Observatory (ESO) / YouTube

Европейская южная обсерватория (ESO) получила трехмерное изображение спиральной структуры в газе, окружающем умирающий красный гигант LL Пегаса. Анимированный ролик представило издание Gizmodo.

Международная команда астрономов детально разглядела звезду, расположенную в 3,4 тысячи световых лет от Земли, с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array. Она находится на финальном этапе своей эволюции, когда звезды, превратившись в красные гиганты, начинают сбрасывать внешнюю газовую оболочку, образуя планетарные туманности. Спиральная структура возникла из-за того, что LL Пегаса вращается вокруг звезды-компаньона.