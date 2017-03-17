Курс доллара вырос почти до 58 рублей

Курс доллара на Московской бирже вырос в начале торговой сессии на 19 копеек, до 57,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи. Курс евро также укрепился на 20 копеек, составив 62,4 рубля. Ослабление российской валюты наблюдается на фоне некоторого снижения цен на нефть.

На лондонской бирже ICE майские фьючерсы на марку Brent подешевели на 0,23 процента, до 51,62 доллара за баррель. Накануне цены на энергоносители росли после повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США

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ФРС 15 марта повысила базовую процентную ставку — с 0,5-0,75 до 0,75-1 процента. Регулятор отметил, что экономическая активность в США усиливается умеренными темпами, а рынок труда продолжает укрепляться.

Ведущий аналитик компании «КИТ Финанс Брокер» Анна Устинова, комментарий которой приводится на сайте «Финама», считает, что российская валюта еще отыграет позиции. По ее мнению, приближающийся налоговый период и стабилизация ситуации на рынке нефти выступают на стороне рубля.

