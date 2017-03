Элли Голдинг и Years&Years выступят на фестивале «Ласточка» в Москве

Британская певица Элли Голдинг, выступавшая на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце, станет хэдлайнером фестиваля «Ласточка», который пройдет в Москве 22 июля. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Также среди участников «Ласточки» одна из самых популярных новых групп Великобритании Years&Years, французская команда Her, американка Alexandra Savior (Александра Сэвиор), работающая с Алексом Тернером из Arctic Monkeys и финская певица ALMA. Все исполнители выступят в России впервые.

Элли Голдинг известна такими песнями, как Lights, Burn и Love Me Like You Do. В ее дискографии четыре альбома, исполнительница сотрудничала со Скриллексом, Кельвином Харрисом и Major Lazer.

«Ласточка» проходит уже второй год в Лужниках. Он позиционируется как летний фестиваль музыки и активного образа жизни. В прошлом году его участниками стали Macklemore & Ryan Lewis, FKA Twigs, Icona Pop и Hurts. Помимо музыкальной сцены на «Ласточке» будут работать игровые и спортивные площадки.