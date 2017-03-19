Тренер ФК «Уфа» госпитализирован после остановки сердца

Тренер вратарей футбольного клуба «Уфа» Юрий Пересоков госпитализирован в Краснодаре после остановки сердца, произошедшей во время перелета команды на матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте уфимцев.

Инцидент произошел 18 марта. В самолете у Перескокова случился сердечный приступ. 52-летний специалист работает в «Уфе» с 2014 года.

«К трапу самолета была срочно подана машина скорой помощи. У Перескокова на три минуты остановилось сердце. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остается тяжелым, он находится под наблюдением врачей в Краснодаре», — гласит заявление «Уфы».

Матч между уфимцами и «Краснодаром» состоялся в воскресенье, 19 марта, и завершился вничью 0:0. После 20 туров «Уфа» с 32 очками занимает 5-е место в таблице РФПЛ.