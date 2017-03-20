Умер создатель внедорожника «Нива»

Создатель советского внедорожника «Нива» Петр Прусов скончался 19 марта. На Волжском автозаводе он проработал почти 47 лет, из них пять лет в качестве главного конструктора предприятия, сообщает сайт компании.

«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 "Нива", которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом», — заявил президент «АвтоВАЗа» Николь Мор. Он выразил соболезнования семье и родным, с особым сожалением напомнив, что Прусов совсем немного не дожил до 5 апреля, когда будет отмечаться 40-летний юбилей его машины.

Прусов пришел на Волжский автозавод в 1970 году, после окончания Запорожского машиностроительного института. Карьеру начал инженером-конструктором, а два года спустя был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива».

С 1998 по 2003 год он был главным конструктором предприятия. При его участии были разработаны ВАЗ 1111«Ока», ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, семейства автомобилей Kalina, а также ряда концептуальных моделей Волжского автозавода. В общей сложности выпущено свыше 2,5 миллиона внедорожников ВАЗ 2121 «Нива» и LADA 4x4, из которых более полумиллиона были поставлены на экспорт.

В марте 2003 года Прусов вышел на пенсию, но продолжил работать на предприятии. В феврале 2017 года он стал советником вице-президента по персоналу и социальной политике компании.

