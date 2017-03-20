В Стамбуле задержали троих подозреваемых по делу о теракте в Берлине

Полиция Турции задержала трех граждан Германии ливанского происхождения, подозреваемых в причастности к теракту в Берлине. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в турецком МВД, передает Hürriyet Daily News.

Спецоперация была проведена в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Подозреваемыми являются Мохаммад Али Хан, Юсеф Дарвиче и Биляль Йосей Махмуд.

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За неделю до этого в провинции Измир был задержан боевик террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), являвшийся заказчиком теракта.

В телефоне исполнителя атаки — 24-летнего тунисца Аниса Амри — было обнаружено пять имен предполагаемых сообщников. Следствие установило, что четверо из них скрываются в Турции.

19 декабря прошлого года грузовик совершила наезд на посетителей уличного рождественского базара в центре Берлина. Власти Германии назвали произошедшее терактом. Управлявший фурой Анис Амри скрылся с места происшествия. Впоследствии он был убит в Милане в перестрелке с полицией. Жертвами атаки стали 12 человек, еще 48 получили ранения.