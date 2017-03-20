В Госдуме задумались о законопроекте по здоровому образу жизни

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев предложил разработать законопроект о здоровом образе жизни. Об этом сообщает «Парламентская газета» в понедельник, 20 марта.

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«Я считаю, что пора задуматься о законодательном обеспечении процесса внедрения ценностей здорового образа жизни в общественное сознание. (…) Подрастающее поколение также становится заложником существующей системы ценностей общества, в котором здоровье занимает отнюдь не главенствующую позицию», — сказал он.

По мнению парламентария, российские предприниматели также должны мотивировать сотрудников вести здоровый образ жизни. «В развитых странах забота о собственном здоровье становится постепенно одним из ключевых приоритетов для граждан. Это не происходит само собой — это огромная работа, как на государственном уровне, так и на общественном», — подчеркнул он.

В декабре 2016-го сообщалось, что депутаты Госдумы Ирины Роднина и Николай Валуев подготовят комплекс упражнений для занятий гимнастикой в зале пленарок. Эта инициатива появилась на фоне недовольства некоторых парламентариев из-за продолжительных заседаний. Однако позже выяснилось, что информация о гимнастике является шуткой.