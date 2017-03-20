В туалетах пекинского храма появились сканеры лиц для выдачи бумаги

На территории популярного у туристов комплекса Храм Неба в Пекине установили шесть сканирующих лица устройств для выдачи туалетной бумаги. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает газета The Straits Times.

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Автоматы работают следующим образом: посетитель подходит к ним, и машина сканирует его лицо. Затем она выдает туристу 60 сантиметров бумаги за раз. Получить новую порцию тот же человек сможет только через девять минут.

На такие меры администрация храмового комплекса пошла из-за многочисленных случаев кражи туалетной бумаги.

Автоматы были установлены на территории комплекса в субботу, 18 марта. Некоторые устройства перестали работать вскоре после запуска.

Пекинский Храм Неба занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь комплекса составляет 267 гектаров. Он был построен в 1420 году и является одним из символов Пекина.