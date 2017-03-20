СМИ сообщили о предложении Минэкономразвития по хеджированию валютных рисков

Минэкономразвития предлагает установить обязательное хеджирование валютных рисков для всех несырьевых экспортеров с госучастием. Соответствующие предложения направлены в правительство. Об этом в понедельник, 20 марта, пишут «Ведомости».

Хеджировать валютные риски госкомпании должны будут через Росэксимбанк — дочерний банк Российского экспортного центра из группы ВЭБа. В свою очередь Росэксимбанк будет обращаться к уполномоченным банкам за информацией по их условиям хеджирования, а потом экспортер сможет выбрать наилучший вариант.

«Будут два стандартных варианта хеджирования: беспоставочный опцион "пут" и форвардный контракт. В первом — экспортер купит у банка право продать валюту по установленному минимальному курсу, но обязанности продать валюту по такому курсу у клиента нет, по сути, это страховка, за которую платится опционная премия», — отмечает газета. Во втором варианте, при форвардном контракте, клиент никакой платы не вносит, но у него появляется обязанность продать валюту по контрактному курсу. Это может быть выгодней, чем опцион, но банк потребует внести денежное обеспечение, что отвлечет деньги из оборота компании, пишет издание.

Согласно предложению Минэкономразвития, ВЭБ или другой уполномоченный банк сможет предоставить банку гарантию, покрывающую риск неисполнения форвардного контракта, и обеспечение вносить не потребуется.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, в начале марта Минфин сообщил, что направит с 7 марта по 6 апреля 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.