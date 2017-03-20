В Госдуме предложили заменить уголовное наказание по «статье Дадина» штрафами

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил отказаться от уголовного наказания и ограничиться более высокими штрафами или другими видами имущественной ответственности за неоднократные нарушения на митингах, если они не вызвали беспорядков. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РИА Новости.

«Однако если такие нарушения привели к массовым беспорядкам, нападениям на сотрудников правоохранительных органов, надругательствам над государственными символами, иным проявлением экстремизма, то жесткая уголовная ответственность за такие преступления должна остаться незыблемой», — сказал Гаврилов.

По его мнению, поправки в Уголовный кодекс, касающиеся митингов, должны стать шагом на пути к гуманизации российского законодательства и «базируются на строгом соблюдении принципа соразмерности тяжести правонарушения и степени жесткости наказания».

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Ранее в понедельник стало известно, что российское правительство поручило Минюсту изучить постановление Конституционного суда и проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 УК, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах. Ведомству предстоит проработать вопрос о возможном изменении законодательства и представить соответствующие предложения. На их подготовку потребуется около трех месяцев, уточнил замглавы министерства Дмитрий Аристов.

Единственный россиянин, осужденный по статье 212.1, — оппозиционный активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве, в марте 2016-го срок был сокращен на полгода.

22 февраля приговор был отменен Верховным судом. Решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

Согласно статье 20.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение установленного порядка организации или проведения «собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» влечет административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Гражданин, ранее наказанный административно и повторно нарушивший требования законодательства о проведении митингов, попадает под действие УК.