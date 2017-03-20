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Правительство поручило Минюсту проработать вопрос об изменении «статьи Дадина»

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Ильдар Дадин
Ильдар Дадин

Правительство России поручило Минюсту проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщил «Известиям» замглавы министерства Дмитрий Аристов.

По его словам, ведомство получило письмо кабмина с поручением изучить постановление Конституционного суда, касающееся статьи. Теперь Минюсту предстоит изучить вопрос о возможном изменении законодательства и представить соответствующие предложения. По оценке Аристова, на их подготовку потребуется около трех месяцев.

Единственный человек, который был осужден по статье 212.1, — оппозиционный активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам колонии общего режима по обвинению в участии в несогласованных акциях протеста в Москве, в марте 2016-го срок был сокращен на полгода.

22 февраля приговор был отменен Верховным судом, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

Верховный суд (ВС) России объяснил, что оправдал Дадина из-за нарушения формальных сроков привлечения к уголовной ответственности. На момент участия оппозиционера в публичном мероприятии 5 декабря 2014 года, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела, отсутствовали вступившие в силу решения суда о привлечении активиста к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ как минимум три раза за 180 дней.

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