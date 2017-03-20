Уничтожение шестерых главарей ИГ с воздуха показали на видео

В сети появились кадры авиаудара американских ВВС, который привел к гибели в иракском городе Мосул шестерых высокопоставленных командиров запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ). Об обстоятельствах налета сообщает агентство Rudaw со ссылкой на заявление Министерства обороны Ирака, видео опубликовано на ресурсе LiveLeak. Атака состоялась 10 марта, кадры были обнародованы 10 дней спустя.

По словам представителей иракского военного ведомства, все убитые главари — граждане других государств. В частности, уничтожены россиянин, француз, турок и три марокканца. По информации Reuters, наступление на неофициальную иракскую «столицу» ИГ успешно продолжается.

Операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года.