Трамп раскритиковал Ким Чен Ына за «плохое поведение»

Вашингтон негативно относится к действиям КНДР в рамках ее ракетно-ядерной программы. Как сообщает в воскресенье, 19 марта, РИА Новости, это подтвердил президент США Дональд Трамп.

Он ответил на вопросы журналистов перед возвращением в Вашингтон после выходных, проведенных в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), где у него состоялся ряд встреч по Северной Корее. «Он (лидер КНДР Ким Чен Ын — «Лента.ру») ведет себя очень, очень плохо», — отметил Трамп, других комментариев по данному вопросу от него не последовало.

17 марта Пхеньян также подвергся критике со стороны Трампа. «Северная Корея очень плохо себя ведет. Они годами обманывают США», — написал американский лидер у себя в Twitter.

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В тот же день госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил военных мер со стороны Вашингтона в адрес Пхеньяна в случае угрозы Южной Корее и размещенным там американским войскам.

Ранее 19 марта стало известно о проведении КНДР на военной базе Тончхан испытания нового мощного двигателя для ракет большой дальности. При этом присутствовал Ким Чен Ын, который заявил, что Северная Корея близка к испытательному запуску межконтинентальной баллистической ракеты.

6 марта КНДР запустила в сторону Японии четыре баллистические ракеты средней дальности, в Пхеньяне заявили, что задачей испытаний была отработка нанесения ударов по американским базам в Японии.

7 марта США начали развертывание первых элементов противоракетной обороны в Южной Корее, которое планируется завершить за месяц. Система начнет функционировать уже в апреле.